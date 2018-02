Cipro: Ankara, continueremo a bloccare nave Eni

ISTANBUL - La Turchia non permetterà a Cipro di compiere esplorazioni "unilaterali" di gas al largo delle sue coste e continuerà a bloccare le trivellazioni delle compagnie internazionali, condotte su licenza di Nicosia, finché non ci sarà un accordo per la riunificazione dell'isola e la condivisione delle risorse con la comunità turco-cipriota. Lo ha detto il ministro dell'Energia turco, Berat Albayrak, genero del presidente Recep Tayyip Erdogan, parlando a un forum energetico a Istanbul.

Da due settimane, la marina militare turca ha imposto un divieto di navigazione nell'area marittima a largo della costa sudorientale di Cipro, designata da Nicosia per le attività di trivellazione della nave Saipem 12000, noleggiata dall'Eni.