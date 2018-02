Iran: 'I vicini temono che guerra Siria si diffonda'

ROMA - La situazione in Siria "è molto complicata" e aumentano i timori di una guerra regionale: lo ha affermato il vice ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, aggiungendo che la presenza dell'Iran in Siria non aveva lo scopo di creare un nuovo fronte contro Israele, bensì quello di combattere il terrorismo.



"Immaginate se noi non fossimo stati lì. Ora avreste Daesh (l'Isis, ndr) a Damasco e forse anche a Beirut e altri luoghi", ha detto Araghchi alla Bbc, rifiutandosi quindi di confermare che l'Iran ha inviato questo mese dalla Siria un drone nello spazio aereo israeliano.



Araggchi ha confermato che si tratta di un velivolo dell'esercito siriano, ma ha detto anche che gli israeliani "non dovrebbero essere arrabbiati quando devono far fronte a qualcosa che loro fanno agli altri quotidianamente".