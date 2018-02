Siria: Lavrov, sì a tregua umanitaria, ma non per terroristi Ministro esteri russo, risoluzione Onu escluda Isis e Al-Nusra

(ANSAmed) - BELGRADO, 22 FEB - La Russia è pronta a esaminare una risoluzione del Consiglio di Sicurezza Onu per una tregua di 30 giorni in Siria a condizione, tuttavia, che il cessate il fuoco non riguardi I terroristi dell'Isis e Al-Nusra.



Lo ha detto a Belgrado il ministro degli esteri russo Serghiei Lavrov.



Parlando con i giornalisti nella capitale serba, dove è in visita da ieri, Lavrov ha detto che "è difficile essere contro gli appelli a una tregua", che consenta di aiutare I civili. Ma il cessate il fuoco in nessun caso si può applicare ai gruppi terroristici che sistematicamente bombardano Damasco.



"Noi siamo disposti a prendere in considerazione la risoluzione Onu, ma riteniamo che che il cessate il fuoco non debba riguardare Isis, al Nusra e I gruppi che collaborano loro", ha detto il ministro degli esteri russo.



"Purtroppo i nostri partner occidentali non sono d'accordo nell'escludere i terroristi dalla tregua", ha aggiunto Lavrov.



(ANSAmed).