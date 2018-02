Violenza donne: Regioni Med,promuovere loro ruolo in società Assemblea enti locali Euro-Mediterraneo approva raccomandazioni

(ANSAmed) - BRUXELLES, 22 FEB - Le amministrazioni locali e regionali dei Paesi dell'area mediterranea dovrebbero combattere in maniera più decisa la violenza sulle donne e dare loro più spazio, facilitandone l'accesso all'istruzione e al mondo del lavoro, ma anche promuovendone l'impiego negli uffici pubblici.



È il senso di una serie di raccomandazioni adottate dall'Assemblea euro-mediterranea dei rappresentanti locali e regionali (Arlem), riunita in questi giorni in sessione plenaria a Giza (Egitto). Il documento, che sarà inviato ai governi, alle regioni e alle istituzioni dell'Ue, chiede anche ai Paesi di firmare la Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne (l'Italia ha già provveduto a farlo nel 2013). L'Arlem riunisce i rappresentanti degli enti locali e regionali dell'Ue, quasi tutti membri del Comitato europeo delle regioni, e i loro omologhi provenienti da Balcani occidentali, Medio Oriente e Nord Africa. (ANSAmed).