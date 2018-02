ANSAmed - Agenda settimanale dal 26 febbraio al 4 marzo

(ANSAmed) - ROMA, 23 FEB - Questi i principali eventi di interesse per l'area euromediterranea previsti dal 26 febbraio al 4 marzo 2017: LUNEDI' 26 FEBBRAIO BRUXELLES - Ue, l'alto rappresentante della Politica estera dell'Unione Federica Mogherini riceve Zehava Galon, membro del Parlamento di Israele (Knesset) e presidente del partito politico Meretz SKOPJE/TIRANA - Ue, visita del presidente della Commissione Jean-Claude Juncker in Repubblica di Macedonia e a seguire in Albania (anche il 26) BELGRADO - Ue, visita del presidente della Commissione Jean-Claude Juncker in Serbia (fino al 27 febbraio) ALGERI - Palais de la culture, giornata di studi sul Patrimonio in Algeria ed Italia.



RIAD - Si apre la 'Settimana della Moda Araba', la prima mai ospitata in Arabia Saudita MARTEDI' 27 FEBBRAIO PODGORICA (MONTENEGRO) - Ue, visita del presidente della Commissione Jean-Claude Juncker ROMA - Arrivo all'aeroporto di Fiumicino di 114 persone dall'Etiopia grazie a un corridoio umanitario MERCOLEDI' 28 FEBBRAIO SARAJEVO/PRISTINA - Ue, visita del presidente della Commissione Jean-Claude Juncker in Bosnia-Erzegovina e Kosovo assieme all'Alto rappresentante Federica Mogherini e al commissario Johannes Hahn ROMA - Conferenza internazionale a sostegno delle forze armate libanesi GIOVEDI' 1 MARZO DELFI (GRECIA) - Terza a conferenza annuale del Delphi Economic Forum TUNISI - Compagnia Zappalà Danza debutta al 4ème Art di Tunisi con lo spettacolo "Instrument Jam" VENERDI' 2 MARZO PALERMO - Presentazione del progetto per la ricostruzione del suq e della moschea Omayyadi di Aleppo (Siria) , finanziato dall'Aga Khan Trust for Culture.



SABATO 3 MARZO Nulla da segnalare DOMENICA 4 MARZO BELGRADO - Elezioni municipali CARTAGINE (TUNISIA) - Acropolium, prima tappa internazionale del tour 'Da che sud è sud' di Eugenio Bennato