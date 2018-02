Balcani: senza Kosovo,Albania e Macedonia disertano riunione Conferenza regionale in entita' serba della Bosnia

(ANSAmed) – SARAJEVO, 23 FEB – Per protestare contro il mancato invito al Kosovo, i rappresentanti di Albania e Macedonia hanno deciso di non partecipare a una conferenza regionale al livello dei ministri degli esteri su "Balcani occidentali e l'adesione all'Unione europea", in programma oggi a Banja Luka, capoluogo della Republika Srpska (Rs, entità a maggioranza serba di Bosnia). Lo hanno reso noto le Tv regionali, richiamandosi al quotidiano di Pristina 'Koha Ditore'.



Alla conferenza, organizzata dal Ministero degli esteri bosniaco e che ha per obiettivo un ulteriore promozione delle integrazioni europee e della cooperazione regionale sulla via verso l'Ue, partecipano, oltre ai rappresentanti della Bosnia-Erzegovina, delegazioni di Serbia, Ungheria, Bulgaria e dell'Ue. La conferenza è stata inaugurata dall'esponente serbo della Presidenza tripartita bosniaca, Mladen Ivanic, e la prima sessione è stata dedicata al ruolo dei parlamenti nel processo delle integrazioni europee e all'importanza dei relativi accordi di collaborazione dei paesi balcanici.(ANSAmed).