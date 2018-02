Kosovo: generale Cuoci (Kfor), situazione stabile e pacifica 'Piena collaborazione con organi locali per garantire sicurezza'

(ANSAmed) - PRISTINA, 23 FEB - La situazione in Kosovo e' pacifica e stabile, anche se la Kfor resta costantemente impegnata nel garantire la sicurezza nell'eventualita' che qualcosa possa accadere. Lo ha detto il comandante della Forza Nato in Kosovo (Kfor), il generale italiano Salvatore Cuoci. In una intervista alla tv pubblica kosovara Rtk, Cuoci si e' detto soddisfatto della collaborazione con la polizia locale e con gli altri organi istituzionali del Kosovo. "Lavoriamo tutti insieme per fare in modo che non accada nulla", ha affermato il generale secondo il quale anche nelle indagini sull'uccisione il mese scorso a Kosovska Mitrovica del leader politico serbo Oliver Ivanovic la collaborazione e' completa, compresa quella con la missione europea Eulex. Per Cuoci al tempo stesso, non vi sono segnali di un possibile ingresso delle forze di sicurezza serbe nel nord del Kosovo. "Collaboriamo strettamente con la parte serba, non abbiamo elementi per dire che la Serbia e' pronta a entrare in Kosovo, non vi e' alcun motivo. Noi siamo qui per garantire la sicurezza di tutti I cittadini del Kosovo, in particolare del nord del Kosovo e della minoranza serba, pertanto non vi e' alcun problema". Attualmente, ha aggiunto, i militari della Kfor presidiano il solo monastero di Visoki Decani, mentre per la sicurezza degli altri e' ora responsabile la polizia kosovara.(ANSAmed).