Spagna-Algeria: Rajoy ad Algeri per vertice con Ouyahia Il Paese magrebino è principale fornitore gas a penisola iberica

(ANSAmed) - MADRID, 3 APR - Il premier spagnolo Mariano Rajoy e il collega algerino Ahmed Ouyahia presiederanno oggi ad Algeri il VII vertice bilaterale, che confermerà il ruolo di partner strategico del Paese magrebino, come fornitore di circa il 50% del gas consumato in Spagna. Della delegazione iberica di alto livello fanno parte 5 ministri agli Affari esteri, Difesa, Interni, Energia e Turismo e Agenda digitale, e 3 sottosegretari all'Educazione, Commercio e Ricerca, sviluppo e innovazione, informano fonti del governo spagnolo in una nota. La cooperazione bilaterale nel settore del gas, incrementata con l'avvio nel 2011 dell'attività commerciale del gasdotto Medgaz, che unisce l'Almeria alla città algerina di Beni Saf, sarà al centro dei colloqui e degli accordi bilaterali, che riguarderanno anche i settori dell'agricoltura, dell'ambiente, della formazione professionale, della scienza e tecnologia, dei musei e dei mezzi pubblici di telecomunicazioni. La lotta al terrorismo, la situazione nel Sahel e nel Mediterraneo, in particolare la collaborazione nell'azione di contrasto all'immigrazione illegale, sono gli altri temi nell'agenda dei colloqui. Quest'ultima non prevede un incontro fra Rajoy e il presidente algerino, Abdelaziz Butefika, 81 anni, che ha diradato gli incontri pubblici per motivi di salute, anche se le fonti governative precisano di non escludere tale possibilità. (ANSAmed).