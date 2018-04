Balcani: Mogherini in missione dal 17 al 19 aprile Fonti Ue, verso ok ad apertura negoziati per Albania e Fyrom



(ANSAmed) - BRUXELLES, 13 APR - L'Alto rappresentante dell'Ue, Federica Mogherini, volerà in missione ufficiale nei Balcani occidentali dal tardo pomeriggio di martedì 17 aprile fino a giovedì 19. Il viaggio arriverà poche ore dopo la presentazione del 'pacchetto allargamento' della Commissione europea, nel quale, secondo fonti Ue raggiunte dall'ANSA, dovrebbero essere ufficializzate la raccomandazioni per l'apertura dei negoziati per l'ingresso nell'Unione dell'ex repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom) e dell'Albania, da presentare al Consiglio europeo del prossimo 22-23 giugno.



Mogherini farà tappa a Tirana (Albania) martedì 17, mentre il giorno successivo si sposterà a Skopje (Fyrom), dove sarà affiancata anche dal commissario Ue all'Allargamento, Johannes Hahn. Giovedì 19 sarà invece la volta di Tivat (Montenegro) e Belgrado (Serbia). Lo scorso febbraio l'Alto rappresentante si era recata in Bosnia-Erzegovina e Kosovo insieme al presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker. (ANSAmed).





