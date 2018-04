Serbia: Vucic soddisfatto, 'Merkel ci ascolta su Kosovo' Presidente a Berlino, 'cancelliera insiste su pace e stabilita'

(ANSAmed) - BELGRADO, 13 APR - Il presidente serbo Aleksandar Vucic si e' detto "molto soddisfatto" del colloquio avuto oggi a Berlino con la cancelliere tedesca Angela Merkel, che ha mostrato a suo dire disponibilita' all'ascolto, rispetto della Serbia e comprensione per le posizioni di Belgrado, in particolare per cio' che concerne il difficile nodo del Kosovo.



"Sono molto soddisfatto che la cancelliera ha voluto non solo ascoltarci ma ha prestato anche attenzione alle nostre posizioni", ha detto Vucic ai giornalisti al termine dell'incontro in cancelleria. "Quello su cui la Merkel ha insistito e' la necessita' di preservare a ogni costo pace e stabilita'" in Kosovo e nella regione - ha aggiunto il presidente precisando che i temi in discussione, oltre al Kosovo, sono stati la situazione nella regione balcanica, l'integrazione europea della Serbia e le relazioni bilaterali, in particolare quelle economiche e degli investimenti.



Sottolineando la difficolta' di trovare una soluzione di compromesso sul Kosovo, sul quale Belgrado e Berlino sono su posizioni diverse avendo riconosciuto la Germania l'indipendenza di Pristina a differenza della Serbia, Vucic ha detto che Angela Merkel "comprende la nostra posizione" e "si rende conto di cosa significhi per noi il Kosovo". A questo riguardo Vucic ha precisato di aver esaminato con la Merkel, punto per punto, il testo dell'accordo concluso da Belgrado e Pristina nell'aprile 2013 a Bruxelles, per dimostrare come Pristina non abbia rispettato i punti relativi alla creazione della Comunita' delle municipalita' serbe in Kosovo.



La stessa cosa Vucic aveva fatto ieri a Belgrado con il ministro degli esteri francese Jean-Yves Le Drian. "Angela Merkel lo sapeva, per lei non e' stata una sorpresa", ha detto Vucic.



(ANSAmed).