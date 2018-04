Migranti: Francia, oltre mille emendamenti a legge asilo Contestata norma Collomb passa all'esame dell'Assemblea

(ANSAmed) - PARIGI, 16 APR - Sbarca in aula all'Assemblea Nazionale di Parigi la nuova controversa legge sull'asilo e l'immigrazione promossa dal ministro dell'Interno, Gérard Collomb. Da oggi i deputati sono dunque alle prese con l'esame del testo e dei circa 1.100 emendamenti presentati per modificare questo provvedimento che non sembra convincere molti eletti, incluso nella maggioranza presidenziale La République en Marche. Mentre gli addetti ai lavori, associazioni umanitarie in testa, ma anche giudici e avvocati denunciano in modo praticamente unanime il progetto di legge che il quotidiano Le Monde considera "incentrato sulla repressione". Ieri sera, intervistato in tv, il presidente Emmanuel Macron è tornato ad illustrare il suo approccio di accoglienza per chi ha diritto all'asilo e massima fermezza per i cosiddetti 'migranti economici'. (ANSAmed).