Egitto: papa copto, premio a Sabbatini è ponte con l'Italia Tawadros II su riconoscimento a direttore Istituto cultura

(ANSAmed) - IL CAIRO, 20 APR - "Questa celebrazione è considerabile come un ponte fra l'Egitto e altri Paesi": lo ha sottolineato patriarca della Chiesa ortodossa copta, Teodoro II, parlando alla cerimonia di conferimento del premio "Papa Shenouda III per la Saggezza e la Compassione" assegnato quest'anno a Paolo Sabbatini, consigliere culturale dell'Ambasciata d'Italia al Cairo e direttore dell'Istituto italiano di cultura (Iic).



"Parliamo diverse lingue, ma la cultura ci unisce", ha detto ancora Tawadros II, papa di Alessandria e il Patriarca di San Marco, nella cerimonia di consegna del più importante riconoscimento della Chiesa copta andato quest'anno, per la prima volta, a diplomatici stranieri.



Il marchigiano Sabbatini è stato premiato "per aver promosso eccezionali programmi di conservazione del patrimonio culturale che hanno incrementato gli scambi culturali e la cooperazione", ha riferito il vescovo Anba Armia, direttore del Centro culturale copto-ortodosso annesso alla cattedrale di San Marco dove si è svolta la cerimonia.



Ricevendo il premio, andato anche all'ambasciatore ungherese al Cairo, Peter Kveck, Sabbatini ha sottolineato di aver cercato di "mettere in luce la grande cultura italiana e collaborare con l'Egitto". Il riconoscimento per il capo-area degli Istituti di cultura del Medio oriente è stato attribuito comunque anche "a coronamento di 38 anni di carriera in giro per il mondo", ha notato lo stesso Sabbatini.



Il rilievo del premio della Chiesa dei cristiani d'Egitto é stato sottolineato ad ANSAmed da fonti dell'organizzazione dell'evento affermando che "abbiamo altri premi, ma questo é il più importante". I copti sono una rilevante minoranza etnico-religiosa che rappresenta circa il 10-15% della popolazione egiziana e la più grande comunità cristiana del Medio Oriente. (ANSAmed).