ANSAmed - Agenda settimanale dal 30 aprile al 6 maggio

(ANSAmed) - ROMA, 27 APR - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 30 aprile al 6 maggio: LUNEDI' 30 APRILE NOVI SAD - Mostra dal titolo 'Splendore del Rinascimento' su iniziativa del museo locale e dell'Istituto Italiano di Cultura di Belgrado (fino al 5 giugno).



MARTEDI' 1 MAGGIO CITTA' VARIE - Festa del lavoro MERCOLEDI' 2 MAGGIO MARRAKECH - Conferenza ministeriale euro-africana su migrazione e sviluppo (processo di Rabat) con, tra gli altri, il commissario Dimitris Avramopoulos.



GIOVEDI' 3 MAGGIO CITTA' VARIE - Giornata mondiale della libertà di stampa.



TUNISI - Seminario dal titolo 'Opportunità di partenariato in Tunisia' organizzata da Ice e Ambasciata italiana.



PRATO - Al via il festival 'Mediterranean Downtown' (fino al 6).



BARI - Borsa internazionale delle imprese italo-arabe (fino al 5).



VENERDI' 4 MAGGIO NESSUN EVENTO DA SEGNALARE SABATO 5 MAGGIO NESSUN EVENTO DA SEGNALARE DOMENICA 6 MAGGIO GERUSALEMME - Celebrazioni per la giornata dell'indipendenza dello Stato di Israele.



BEIRUT - Elezioni politiche.



TUNISI - Elezioni comunali.



(ANSAmed).