Migranti: Bruxelles proporrà 5mila unità in più per Frontex Oettinger, eliminare controlli a frontiere in area Schengen



successiva (ANSAmed) - LUBIANA, 27 APR - La prossima settimana la Commissione Ue proporrà un rafforzamento di 5mila unità per Frontex. Ne ha parlato il commissario Ue al Bilancio, Gunther Oettinger, intervenendo ai 'Ten-T Days' di Lubiana.



"Daremo così un ulteriore aiuto a Paesi come Italia, Bulgaria, Polonia, Grecia, Malta e Cipro nel controllo dei confini esterni", ha affermato Oettinger, auspicando però che si torni presto alla normalità nell'area Schengen. (ANSAmed).





