ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 2 MAG - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: GIOVEDI' 3 MAGGIO CITTA' VARIE - Giornata mondiale della libertà di stampa.



TUNISI - Seminario dal titolo 'Opportunità di partenariato in Tunisia' organizzata da Ice e Ambasciata italiana.



PRATO - Al via il festival 'Mediterraneo Downtown' (fino al 6).



BARI - Borsa internazionale delle imprese italo-arabe (fino al 5).



ROMA - Festival del cinema spagnolo (fino all'8/5).



(ANSAmed).