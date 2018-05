Migranti: Paesi più solidali saranno premiati da budget Ue Proposta Bruxelles con condizionalità su rispetto stato diritto

(ANSAmed) - BRUXELLES - I Paesi che mostrano più solidarietà nell'accoglienza dei migranti, come Grecia e Italia, saranno premiati dai fondi strutturali del prossimo budget Ue 2021-2027.



Chi invece si mostrerà refrattario a fare la sua parte sui migranti e sul rispetto dello Stato di diritto, come Ungheria e Polonia, si troverà penalizzato. E' una delle novità che la Commissione Ue dovrebbe lanciare con la proposta di bilancio 2021-2027 che sarà presentata mercoledì prossimo.



Incentivi e penalità Fonti europee confermano che la richiesta di introdurre una condizionalità sullo stato di diritto - domandata con forza da Italia, Francia e Germania - sia stata recepita dalla Commissione. Ma dovrebbe essere presentata secondo un meccanismo di incentivi, piuttosto che di penalità, anche per rendere il dibattito politico tra gli Stati membri più gestibile. La proposta complessiva sul budget Ue sarà presa di nuovo in esame dai capi di gabinetto europei. (ANSAmed).