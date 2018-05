Siria: Usa, parte offensiva finale a Isis 'Per eliminare ultime roccaforti Califfato'

(ANSAmed) - WASHINGTON, 1 MAG - Parte l'offensiva finale contro l'Isis in Siria: lo ha annunciato il dipartimento di Stato Usa, assicurando che "i giorni in cui l'Isis controlla e terrorizza la popolazione siriana stanno giungendo alla fine".



"Gli Usa, la coalizione globale e i partner locali, comprese le forze democratiche siriane, stanno lanciando operazioni per liberare le ultime roccaforti dell'Isis in Siria", rende noto Heather Nauert, portavoce di Foggy Bottom. L'offensiva era già stata preannunciata dal capo del Pentagono James Mattis. "La battaglia sarà difficile ma noi e i nostri partner vinceremo", ha aggiunto.



"Lavoreremo con la Turchia, nostro alleato Nato, e con i nostri partner Israele, Giordania, Iraq e Libano per rendere sicuri i loro confini dall'Isis", ha proseguito, ricordando che gli Usa cercheranno ulteriori contributi in termini di forze, materiali e risorse dai loro partner regionali e alleati per stabilizzare i territori liberati.



La Nuert ha infine rilanciato il processo di Ginevra per una soluzione politica che onori la volontà di tutti i siriani, compresi gli arabi sunniti, i curdi, i cristiani, i turckmeni e altre minoranze". (ANSAmed).