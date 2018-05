ANSAmed - Agenda settimanale dal 7 al 13 maggio

(ANSAmed) - ROMA, 4 MAG - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 7 al 13 maggio: LUNEDI' 7 MAGGIO ROMA - Ministero degli Esteri, ore 9 - Conferenza dal titolo 'Youth potential in the Mediterranean - Unlocking opportunities, overcoming challenges'.



ROMA - Sede SIOI (Società italiana per l'organizzazione internazionale'), ore 16.30. Convegno dal titolo 'Immigrazione, accoglienza a integrazione' con il ministro degli Interni, Marco Minniti.



MARTEDI' 8 MAGGIO CITTA' VARIE - Giornata mondiale della Croce rossa e della Mezzaluna rossa.



TORINO - Conferenza dal titolo 'La Turchia di Erdogan. Il crinale stretto tra Occidente, Russia e aspirazioni ottomane'.



ROMA - Pontificia Università Gregoriana, ore 16.00 - L'Istituto internazionale Jacques Maritain organizza - in collaborazione con la Pontificia Università Gregoriana e l'Amman Group for Future Dialogues (Amman) - l'incontro dal titolo 'Dialogo interculturale tra Europa e Vicino Oriente' dedicato in particolare ai rapporti con la Giordania. ANVERSA - Commemorazione della Shoah organizzato dal Forum delle organizzazioni ebraiche con il vicepresidente della Commissione Ue Frans Timmermans.



MERCOLEDI' 9 MAGGIO CITTA' VARIE - Festa dell'Europa per celebrare la pace e l'unità nel Continente.



CANNES - Festival Internazionale del Cinema (fino al 20).



GIOVEDI' 10 MAGGIO NESSUN EVENTO DA SEGNALARE VENERDI' 11 MAGGIO FIRENZE - Ue, ' The State of the Union', organizzata dall'Istituto universitario europeo con il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker e l'Alto commissario Federica Mogherini.



SABATO 12 MAGGIO PARIGI - Ue, dialogo con i cittadini con il vicepresidente della Commissione Frans Timmermans, Nathalie Loiseau, ministro per gli Affari europei della Francia e Sylvie Guillaume, deputata al Parlamento europeo.



DOMENICA 13 MAGGIO ROMA - Al via la 'Domenica greca', una giornata per celebrare il cibo greco promossa dall'ambasciata.



