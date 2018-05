ANSAmed - Oggi nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 4 MAG - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per oggi: GERUSALEMME - Al via la centunesima edizione del Giro D'Italia.



La altre tappe in Israele toccheranno poi Haifa-Tel Aviv (5 maggio) e Be'er Sheva-Eilat (6 maggio). ROMA - Tempio di Adriano, ore 10. ISMAA e CONFAPI organizzano alla Camera di Commercio di Roma un convegno sul rilancio del partenariato economico e culturale Italia-Egitto, cui prenderà parte, fra gli altri, l'ambasciatore d'Egitto in Italia, Hisham Badr.



PRATO - Prosegue il festival 'Mediterraneo Downtown' (fino al 6).



BARI - Borsa internazionale delle imprese italo-arabe (fino al 5).



ROMA - Festival del cinema spagnolo (fino all'8/5).



(ANSAmed).