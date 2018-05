Italia-Serbia: sostegno a dialogo Kosovo e cammino Ue Incontro ambasciatore Lo Cascio con capo Ufficio Kosovo

(ANSAmed) - BELGRADO, 4 MAG - Il pieno sostegno dell'Italia al dialogo tra Belgrado e Pristina facilitato dall'Ue e al percorso europeo della Serbia e' stato ribadito dall'ambasciatore d'Italia in Serbia Carlo Lo Cascio, che oggi a Belgrado ha incontrato il direttore dell'Ufficio governativo serbo per il Kosovo Marko Djuric.



L'Italia, ha detto l'ambasciatore, sostiene gli sforzi di entrambe le parti, per giungere ad una soluzione sostenibile che giovi alla stabilità e prosperità della regione.



Djuric ha manifestato vivo apprezzamento per il sostegno italiano. Entrambi hanno espresso soddisfazione per l'azione dell'Alto Rappresentante UE Federica Mogherini.



Come ha riferito l'Ufficio per il Kosovo in un comunicato, Djuric ha informato l'ambasciatore sull'andamento del dialogo, sottolineando come Belgrado abbia ottemperato a tutti gli obblighi e impegni previsti dagli accordi,mentre Pristina continua a non rispettare l'impegno che prevede la creazione della Comunita' delle municipalita' serbe in Kosovo. Djuric inoltre ha informato Lo Cascio sulla situazione della sicurezza in Kosovo e sui problemi della locale popolazione serba.



