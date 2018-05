Siria: Mosca, conclusa missione esperti Opac a Duma Portavoce Difesa, concesso ampio accesso a tutte le aree

(ANSAmed) - MOSCA, 4 MAG - Gli esperti dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opac) hanno terminato la loro missione di accertamento a Duma, in Siria, sul presunto attacco chimico da parte di Damasco il 7 aprile scorso. Lo ha detto il portavoce del ministero della Difesa russo Igor Konashenkov, secondo quanto riportato dalla Tass. "Ora ci aspettiamo che l'Opac pubblichi una relazione con i risultati del lavoro degli esperti", ha aggiunto.



Secondo Konashenkov, agli ispettori dell'Opac è stato concesso ampio accesso e senza impedimenti in tutte le aree, edifici e ambienti "che avevano programmato di ispezionare" e "hanno avuto tempo sufficiente per completare la loro missione".



La polizia militare russa ha garantito la loro sicurezza. Mentre si trovavano nella Ghuta orientale, gli esperti dell'Opac hanno visitato "due appartamenti in cui presumibilmente venivano usati agenti tossici e prelevato dei campioni, un laboratorio e un deposito di agenti chimici gestiti da terroristi", ha detto Konashenkov. "Gli ispettori hanno anche visitato un ospedale di Duma dove hanno parlato con i residenti locali e coloro che hanno preso parte al falso video prodotto dai Caschi Bianchi". Anche in quel caso "sono stati presi dei campioni".(ANSAmed).