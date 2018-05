Spagna: mediatori internazionali certificano fine Eta Riunione in Paese Basco francese dopo annuncio 'smantellamento'

(ANSAmed) - MADRID, 4 MAG - Lo "smantellamento" dell'Eta che ieri ha annunciato il leader storico Josu Ternera è stato certificato in una riunione nella cittadina basca francese di Cambo les Bains oggi dal gruppo di mediatori internazionali che ha accompagnato lo scioglimento del gruppo armato separatista basco.



All'incontro, riferisce Tv3, hanno partecipato fra gli altri l'ex-direttore Fmi Michel Camdessus, l'ex-leader Sinn Fein Gerry Adams, l'avvocato sudafricano Brian Currin, l'ex-candidato alle presidenziali messicane Cuauthemoc Cardenas e rappresentanti dei partiti nazionalisti baschi spagnoli.



Per il capo del governo di Madrid, Mariano Rajoy, il gruppo armato separatista basco è stato "sconfitto dalla democrazia spagnola".



In una dichiarazione istituzionale dopo la riunione del consiglio dei ministri il premier spagnolo ha reso omaggio alle 853 persone uccise in 50 anni dal gruppo armato. "L'Eta è scomparsa, ma non il dolore che ha causato" ha affermato, escludendo di nuovo qualsiasi "impunità per i suoi crimini".



(ANSAmed).