Tunisia: sindacato giornalisti,allarme per attacchi a stampa Appello a premier contro proposte legge che limitano libertà

(ANSAmed) - TUNISI, 04 MAG - Tra il primo maggio 2017 e il 30 aprile 2018, circa 200 giornalisti sono stati licenziati ingiustamente, ad altri 500 non è stato pagato lo stipendio, altri ancora hanno subito molteplici attacchi e molti media sono stati costretti a chiudere i battenti. Lo ha dichiarato il Sindacato Nazionale dei Giornalisti tunisini (Snjt) in occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa. Il sindacato ha lanciato l'allarme contro gli attacchi alla libertà di stampa e l'indipendenza di alcuni media, deplorando la chiusura del quotidiano Assarih, di Radio Saraha Fm e della televisione TNN (Tunisia News Network).



"In assenza di un chiaro quadro legislativo, diversi giornalisti sono stati costretti a lasciare il lavoro", osserva il sindacato nella sua relazione annuale. I giornalisti riportano inoltre un aumento significativo del numero di attacchi nei loro confronti, ben 162 nei confronti di 205 iscritti nel periodo considerato.



Il rapporto mostra che gli agenti di polizia sono stati i primi ad attaccare i giornalisti negli ultimi sette anni. "I media devono essere tenuti fuori dagli attacchi", ha insistito il sindacato nel suo rapporto annuale, esortando il premier Youssef Chahed a ritirare immediatamente i disegni di legge all'esame del parlamento, considerati come una barriera contro le libertà, citando, ad esempio, la proposta di legge sulla repressione degli attacchi contro le forze armate e quello che istituisce l'Audiovisual Communication Authority, un nuovo ente che dovrebbe supervisionare le attività di media e giornalisti. (ANSAmed)