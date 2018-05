Turchia: deputato laico Ince sfida Erdogan per la presidenza Sarà lui il candidato del principale partito d'opposizione Chp

(ANSAmed) - ISTANBUL, 4 MAG - Sarà Muharrem Ince, deputato di lungo corso e fervente laico e kemalista, il candidato del principale partito di opposizione (Chp) contro Recep Tayyip Erdogan alle elezioni presidenziali anticipate del 24 giugno in Turchia. Lo ha annunciato stamani il gruppo parlamentare del Chp.



Deputato dal 2002 e per 2 volte vice-capogruppo nella Grande assemblea nazionale di Ankara, il 54enne Ince è un ex docente di fisica e dirigente scolastico. È originario di Yalova, nel nord-ovest della Turchia, ma i suoi nonni paterni provengono da Salonicco, in Grecia. Nel suo curriculum figura anche la guida dell'Associazione che si occupa della difesa del pensiero di Mustafa Kemal Ataturk, padre della Turchia repubblicana e laica.



Ince è inoltre molto noto per la sua accesa retorica contro Erdogan, che ha riscosso in questi anni grande consenso anche sui social media. (ANSAmed).