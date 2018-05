Ue:Orban attacca,inaccettabili fondi per chi prende migranti Ma senza Ungheria bilancio non si approva

(ANSAmed) - BUDAPEST, 4 MAG - Non piace al premier ungherese Viktor Orban la proposta della Commissione europea sul futuro bilancio europeo. Il premier ne ha parlato oggi nell'intervista settimanale alla radio pubblica M1. "È inaccettabile che si taglino i fondi di coesione e quello degli agricoltori per dare di più ai Paesi che accolgono migranti", ha detto. Secondo Orban, non si deve spendere di più per i migranti, aumentando il fondo per la gestione dei flussi migranti. "I Paesi che accolgono migranti devono risolvere il problema con risorse proprie, e non devono avere neanche un centesimo dalla cassa europea", ha detto. Il bilancio di sette anni dovrà essere approvato all'unanimità, ha sottolineato. "Senza il consenso degli ungheresi, niente bilancio", ha tranquillizzato i suoi elettori.(ANSAmed).