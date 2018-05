Amb.Turchia,'non ci capiscono,dopo Gulen stretta necessaria' 'Processi a giornalisti legati a stato emergenza'

(ANSA) - ROMA, 7 MAG - "Molti processi contro i giornalisti sono legati alla situazione che la Turchia sta affrontando. Lo Stato di emergenza è stato proclamato dopo il golpe tentato da Fethullah Gulen'' nel luglio 2016. "Tuttavia non è mai stato revocato il diritto a ricorrere alla Corte europea dei Diritti umani" qualora si ritenessero "insoddisfatti" del procedimento giudiziario in corso nei loro confronti. Lo ha detto l'ambasciatore turco in Italia, Murat Salim Esenli, rispondendo a una domanda sulla libertà di stampa in Turchia oggi a Roma in un incontro all'Associazione della Stampa estera.



Sui media, ha ricordato il diplomatico, vengono riportate ricostruzioni spesso fantasiose.



"Esiste una mancanza di comprensione su quanto sta accadendo in Turchia", che porta avanti numerose battaglie. "Se in Europa ci fosse stata una rete come quella messa su da Gulen, forse capirebbe meglio quanto sta attraversando oggi la Turchia". "Lo Stato - ha concluso - ha una responsabilità nei confronti dei suoi cittadini, nel difendere la vita dei suoi cittadini. Se non lo fa è un fallimento". (ANSA).