Siria: amb.Turchia, Assad non ha futuro

(ANSAmed) - ROMA, 7 MAG - "Il regime di Assad ha compiuto errori e non ha futuro in Siria perché le sue mani sono sporche di sangue... Il nostro umile suggerimento è che cristiani, sciiti, sunniti, curdi" e tutti gli altri "devono essere parte della soluzione" e che della Siria "deve essere garantita integrità territoriale". Così l'ambasciatore turco in Italia, Murat Salim Esenli, rispondendo a una domanda sulla Siria oggi a Roma in un incontro all'Associazione della Stampa estera.



"Con le operazioni militari in Siria - ha aggiunto il diplomatico - la Turchia non ha intenzioni di aggiungere problemi ai problemi ma di trovare la soluzione. Stabilire condizioni sicure per facilitare il ritorno dei siriani".



Questo, ha concluso, "è quanto stiamo facendo. E' questo il nostro intento". (ANSAmed).