Tunisia: pochi ai seggi, Ennhadha annuncia vittoria Rinnovato impegno donne in politica, a Tunisi prima sindaca

(ANSAmed) - TUNISI, 07 MAG - Pochi giovani, scarsa partecipazione dei cittadini al voto, affermazione, secondo gli exit poll, del partico islamico Ennhadha su scala nazionale e successo delle liste indipendenti e delle donne. Questi i tratti salienti delle prime elezioni comunali del post-rivoluzione in Tunisia, che rivelano in primis, un certo grado di disincanto dei tunisini nei confronti della politica e secondariamente premia i partiti o le persone che meglio hanno saputo organizzarsi sul terreno e stare più vicino alle richieste della gente. Nonostante gli appelli a votare in massa da parte dei massimi responsabili istituzionali, a partire dal presidente tunisino, Beji Caid Essebsi, che aveva definito la giornata di ieri come "straordinaria per il percorso democratico" del Paese, alla chiusura dei seggi il tasso di affluenza nazionale, si è attestato al 34,4%, ben lontano dal quel 69% delle politiche del 2014. Sembra dunque finita dunque la luna di miele tra i tunisini e il mondo politico dopo "la sbornia post-rivoluzione", tempi in cui al posto del calcio la gente nei bar discuteva di politica, a dimostrazione di un certo grado di disaffezione dei cittadini nei confronti della politica che non ha saputo concretizzare sogni e aspettative prefigurate dalla "rivoluzione dei gelsomini". I problemi economici e sociali di allora sono rimasti pressoché gli stessi di oggi, (alta disoccupazione, basso reddito, scarsa crescita economica, corruzione dilagante), e se il Paese ha faticosamente conquistato i suoi diritti democratici stenta tuttavia ad assicurare benessere e equità sociale a tutti i suoi cittadini. Ad intercettare questo malessere di fondo, ieri, anche il vicepresidente del Parlamento europeo, Fabio Massimo Castaldo, a Tunisi in veste di capo della missione di osservazione elettorale Ue, che ha affermato "esistere in effetti in Tunisia anche un sentimento strisciante, in qualche caso sempre più evidente, di disaffezione nei confronti del processo democratico, forse perché ci si attendeva maggiori passi nel campo delle riforme economiche e sociali che restano la vera sfida all'interno del Paese".



Oltre all'affermazione, secondo gli exit poll, del partito islamico Ennhadha, dato che non cambierà le carte in tavola per quanto riguarda l'andamento del governo di unità nazionale tunisino, così come dichiarato dal suo leader Rached Ghannouchi ieri sera durante i festeggiamenti per la vittoria alle amministrative, (del resto Ennhadha ha già il maggior numero di parlamentari in aula) il dato principale di questa tornata elettorale, preludio alle elezioni politiche e presidenziali del 2019, resta lo scarso tasso di partecipazione alle urne, e in qualche modo la novità del successo delle donne in lista, (erano 25.000, il 49%) sintomo di un cambio di mentalità e di una rinnovata voglia di far politica al femminile in una società tradizionalmente maschilista. Caso emblematico quello della farmacista votata alla politica 54enne Souad Abderrahim, che diventerà il primo sindaco di Tunisi, per il partito islamico Ennhadha. Souad, non porta il velo, indossa spesso il tailleur, ha puntato tutto sulla lotta alla discriminazione di genere e ha dedicato la sua vittoria a tutte le donne tunisine. Cosi' come lei molte altre saliranno alla poltrona di sindaco o nei consigli comunali e potranno cosi' apportare il loro contributo di donne alla costruzione di una società migliore, basata sull'uguaglianza di genere.



(ANSAmed)