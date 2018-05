Tunisia:candidata sindaco Ennhadha,dedico vittoria a donne

(ANSAmed) - TUNISI, 07 MAG - Toni trionfali per la capolista del partito islamico Ennhadha per il comune della capitale, Souad Abderrahim, dopo la pubblicazione degli exit poll della società Sigma Conseil che vedrebbero la sua lista in testa alle preferenze dei cittadini di Tunisi. In una dichiarazione alla radio locale Mosaique Fm, la 54enne farmacista con la passione per la politica, ha detto di sperare di diventare la prima ''Cheikh de la Médina''. ''Essere sindaco di Tunisi per una donna è una prima assoluta in Tunisia'' ha affermato ai microfoni aggiungendo di sperare ''di venir eletta dai 60 consiglieri municipali alla prima riunione''. ''In ogni caso queste elezioni costituiscono una vittoria per la decentralizzazione. Dedico questa vittoria a tutte le donne tunisine'', ha detto ancora la candidata sindaco. Souad, che non porta il velo, alla vigilia del voto aveva spiegato di vivere questa tornata elettorale come una ''sfida'' che dovrebbe essere fonte di orgoglio per le donne tunisine, sottolineando come queste elezioni non dovrebbero soffrire di alcuna discriminazione basata sul genere. (ANSAmed)