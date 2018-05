Tunisia:"intesa Ennhadha-Nidaa Tounes sino a elezioni '19" Dato comunali nessuna conseguenza per governo unità nazionale

(ANSAmed) - TUNISI, 07 MAG - "L'intesa tra Ennhahdha e Nidaa Tounes proseguirà fino alle prossime elezioni politiche e presidenziali del 2019". Lo ha detto il leader del partito islamico tunisino, Rached Ghannouchi, ieri sera in occasione dei festeggiamenti per l'affermazione di Ennhadha alle prime elezioni comunali del post-rivoluzione, con il 27,5% delle preferenze secondo gli exit poll. Un dato che non cambia le carte in tavola per quanto riguarda l'andamento del governo di unità nazionale, del quale fa parte anche il modernista Nidaa Tounes, secondo ieri nelle preferenze alle comunali. Del resto l'islamico Ennhadha è già da lungo tempo il primo partito come numero di parlamentari con 69 deputati. "Il prossimo periodo sarà quello della coerenza tra Ennhadha e Nidaa Tounes" ha assicurato il portavoce del partito islamico Imed Khemiri, aggiungendo "che chi ha scommesso sul conflitto tra i due principali partiti del Paese, non conosce la realtà sul terreno". (ANSAmed)