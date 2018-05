Tunisia: osservatori Ue, voto elezioni comunali 'credibile'

TUNISI - "Uno scrutinio credibile, tappa cruciale per la democrazia tunisina, malgrado una mobilizzazione modesta e alcune defaillance tecniche". Queste le conclusioni della missione di osservazione elettorale Ue a proposito delle prime elezioni comunali della Tunisia post-rivoluzione svoltesi domenica scorsa. Il giorno del voto, 124 osservatori della missione di osservazione elettorale Ue hanno visitato 537 seggi elettorali in 221 comuni per osservare le operazioni di voto e di conteggio delle schede. "Le operazioni di voto si sono svolte in uno stato generale di calma, nonostante alcuni ritardi e incidenti causati da problemi logistici" si legge nella dichiarazione preliminare degli osservatori Ue, che precisano "in quasi tutti i seggi elettorali osservati, le procedure sono state applicate correttamente. Il conteggio delle schede è stato condotto in modo trasparente e il più delle volte consensuale". "Il voto è stato comunque segnato da alcune debolezze tecniche e una partecipazione abbastanza modesta, da cui si dovranno trarre insegnamenti", ha sottolineato il vice presidente del Pe, in veste di capo missione di osservazione Ue, Fabio Massimo Castaldo ricordando che la presenza di "una missione di osservazione elettorale per un'elezione comunale è piuttosto eccezionale e dimostra l'impegno dell'Ue verso il popolo tunisino nel processo di consolidamento della democrazia".

Confermata - dai dati degli osservatori - la bassa partecipazione al voto dei giovani e l'aumento significativo delle donne capilista (circa il 30% sul 13% delle elezioni 2014).