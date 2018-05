Turchia: Erdogan, non farò dibattito tv con altri candidati

ISTANBUL - Recep Tayyip Erdogan ha escluso la sua partecipazione a un eventuale dibattito elettorale in tv con i suoi sfidanti per la presidenza della Turchia alle elezioni anticipate del 24 giugno. Lo ha detto lo stesso capo dello stato, respingendo al mittente l'appello lanciato ieri da Muharrem Ince, del principale partito di opposizione, il repubblicano e socialdemocratico Chp, e suo sfidante. "Non voglio che qualcuno guadagni punti a nostre spese", ha detto Erdogan, non escludendo tuttavia un incontro privato con gli altri candidati, anch'esso sollecitato da Ince.



Il confronto televisivo avrebbe rappresentato una novità significativa nelle campagne elettorali recenti in Turchia, dove le opposizioni denunciano una copertura mediatica molto limitata rispetto a quella assicurata all'Akp di Erdogan.