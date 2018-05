Turchia: 'ora basta', hashtag anti-Erdogan diventa virale Frase polemica del presidente rovesciata da leader opposizione

(ANSAmed) - ISTANBUL, 8 MAG - "Se il mio popolo dirà basta, ci faremo da parte". Si sta trasformando in un boomerang questa frase pronunciata oggi dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan in polemica con l'opposizione. Nel giro di poche ore, l'hashtag #tamam ('va bene', in questo contesto usato per dire 'ora basta') è diventato virale su Twitter, con decine di migliaia di citazioni, ed è stato riproposto in modo sarcastico anche dai candidati dell'opposizione alla presidenza nel voto anticipato del 24 giugno.



In Turchia, Twitter è stato spesso utilizzato dai gruppi di opposizione come uno degli strumenti più efficaci di protesta contro Erdogan, come durante le proteste di Gezi Park di 5 anni fa. Il social network è stato anche più volte bloccato dall'autorità per le telecomunicazioni di Ankara. (ANSAmed).