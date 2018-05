Ue-Tunisia:verso rafforzamento partenariato privilegiato Presentata relazione in vista Consiglio Associazione 15/05

(ANSAmed) - TUNISI, 8 MAG - ''Negli ultimi 12 mesi, l'Ue e la Tunisia hanno sviluppato relazioni molto più strette e intensificato la cooperazione nei vari settori coperti dal partenariato privilegiato''. Questa la conclusione del rapporto sullo stato di avanzamento delle relazioni Ue-Tunisia pubblicata oggi dai servizi della Commissione europea e del servizio europeo per l'azione esterna, in vista del prossimo Consiglio di associazione Ue-Tunisia in programma il 15 maggio prossimo a Bruxelles. La relazione sottolinea l'intensità degli scambi ad alto livello, nonché il dialogo e la cooperazione su questioni chiave come l'occupazione e le riforme dei giovani, il consolidamento democratico e la promozione del buon governo - con il ruolo sempre centrale della società civile tunisina, la risposta alle sfide di sicurezza comuni e la gestione concertata delle migrazioni. La relazione della Commissione rileva inoltre progressi tangibili in una vasta gamma di settori, compresi i diritti delle donne, la riforma della giustizia, le misure di imprenditorialità giovanile, lo sviluppo locale, l'economia verde, la cultura e la protezione civile. Inoltre, l'adesione della Tunisia al programma Horizon 2020 e la sua partecipazione attiva a Erasmus+ hanno permesso una moltiplicazione degli scambi tra ricercatori, studenti, insegnanti e giovani, partecipando allo sviluppo di una società orientata all'innovazione. Anche i negoziati sugli ambiziosi accordi bilaterali in campo aereo, economico, commerciale e migratorio sono progrediti. Negli ultimi dodici mesi, l'Unione europea ha dimostrato il suo continuo sostegno alla transizione politica e socioeconomica in Tunisia, incluso il suo sostegno a riforme strutturali urgenti, essenziali per il rilancio di una crescita inclusiva e sostenibile. Con questa relazione, la Ue ribadisce il suo desiderio di continuare a sostenere il Paese e continuare a riflettere sulla visione del futuro del partenariato Unione europea-Tunisia. (ANSAmed).