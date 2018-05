Vicenza, seconda edizione dell'International Security Forum 16-18 maggio, analisi su crisi ma anche potenzialità economiche

(ANSAmed) - ROMA, 8 MAG - Si svolge la prossima settimana a Vicenza la seconda edizione dell'International Security Forum 2018, dedicato alla sicurezza internazionale. Questa edizione concentrerà la propria attenzione sull'analisi nello spazio complesso chiamato Eurasia e che contiene in sé enormi potenzialità di sviluppo, ma anche focolai di conflitto che fanno pensare ad una nuova Guerra Fredda.



Da mercoledì 16 a venerdì 18 maggio, il Forum promosso da Associazione Culturale 11 Settembre con i patrocini di Regione del Veneto, Comune e Provincia di Vicenza, Confartigianato e Confindustria Vicenza, vedrà la partecipazione di Arduino Paniccia, docente di relazioni internazionali e osservatore per think tank italiani ed europei (Mediterraneo area di conflitto e di competizione tra Eurasia ed Europa), Alessandro Plateroti vicedirettore del Sole 24 Ore (Sistema competitivo tra nuove e vecchie alleanze), Franco Ciufo docente di diritto internazionale alla Link Campus Università di Roma (Terrorismo e jihadismo in Europa. Conseguenze economiche), Patrizio Nissirio responsabile di ANSAmed (Mediterraneo tra rischi e opportunità).



In questo scenario il Veneto rimane un territorio di primaria importanza, vocato da sempre all'eccellenza nello sviluppo di processi e prodotti e nell'esplorazione di mercati globali. Ne parlerà il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia il 18 nella sede di Confartigianato Vicenza, in una tavola rotonda congiunta di aziende industriali e artigiane che possono annoverarsi tra quelle che maggiormente conducono la ripresa sui mercati esteri.



Da sottolineare, il 16 a palazzo Bonin Longare e il 17 a Villa Cordellina le tesi presentate dagli studenti del Liceo Paolo Lioy di Vicenza e dell'Istituto Silvio Ceccato di Montecchio maggiore, a conclusione di un percorso originale e apprezzato: il progetto 'Valore sicurezza'. Un master che si inscrive nell'ampliamento dell'offerta formativa che la Regione del Veneto sostiene e l'Associazione Culturale 11 settembre ha promosso, in via sperimentale nel 2018, e che s'impegnerà a proseguire nell'intento di contribuire alla formazione dei giovani. (ANSAmed).