Balcani: Serbia-Cipro, presidente Anastasijadis a Belgrado Focus su situazione regione, Kosovo, integrazione Ue

(ANSAmed) - BELGRADO, 9 MAG - Il presidente cipriota Nikos Anastasiades è giunto oggi a Belgrado per colloqui con la dirigenza serba centrati sugli ultimi sviluppi della situazione nei Balcani occidentali in vista del vertice di Sofia del 17 maggio, sul dialogo per il Kosovo facilitato dalla Ue, sulle prospettive di integrazione europea della Serbia e sulla collaborazione bilaterale fra Serbia e Cipro. Anastasiades è stato accolto all'aeroporto dal ministro degli esteri serbo Ivica Dacic, col quale ha poi avuto un colloquio.



Domani l'incontro con il presidente Aleksandar Vucic, che ieri e oggi a Mosca ha avuto colloqui con il leader del Cremlino Vladimir Putin.(ANSAmed).