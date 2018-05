Migranti: Slovenia, colloqui a Lubiana prefetto Trieste Focus su nuova rotta balcanica Albania-Montenegro-Bosnia

(ANSAmed) - LUBIANA, 9 MAG - Il prefetto di Trieste, Annapaola Porzio, ha incontrato a Lubiana il segretario di Stato del ministero degli affari interni sloveno, Bostjan Efic, per parlare di flussi migratori. Come riportato sul sito web del ministero, l'incontro di lavoro svoltosi ieri ha ribadito l'ottima cooperazione delle forze di polizia dei due Paesi, consentendo uno scambio di informazioni sulla gestione dei migranti. Ad aprile Efic era stato in visita a Zagabria e Belgrado per affrontare la questione migranti, dal momento che sembra essersi aperta una nuova rotta nei Balcani dall'Albania fino alla Slovenia attraverso Montenegro, Bosnia-Erzegovina e Croazia.



Questa nuova rotta ha portato a un aumento significativo degli attraversamenti illegali dei valichi di frontiera e del numero di domande di asilo presentate in Slovenia. (ANSAmed)