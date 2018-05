Onu: presidenziali Turchia, revocare stato di emergenza Intervento dell'Alto Commissario per i diritti umani

(ANSAmed) - GINEVRA, 9 MAG - In vista delle elezioni presidenziali indette per il mese di giugno, l'Alto Commissario Onu per i diritti umani ha esortato la Turchia a revocare immediatamente lo stato di emergenza: "E' difficile immaginare come elezioni credibili possano svolgersi in un contesto che vede le opinioni dissenzienti e contro il partito al governo severamente sanzionate", ha affermato a Ginevra l'Alto Commissario Zeid Ra'ad Al Hussein.



Il 19 aprile scorso, all'indomani dell'annuncio delle elezioni parlamentari e presidenziali anticipate, il governo turco ha annunciato che avrebbe rinnovato per la settimana volta lo stato di emergenza decretato in seguito al mancato colpo di stato del 2016. Con lo stato d'emergenza, "lo spazio per il dissenso in Turchia si è ridotto notevolmente", ha detto Zeid e per l'Onu, le protratte restrizioni della libertà di espressione, di riunione e associazione sono incompatibili con lo svolgimento di un processo elettorale credibile. (ANSAmed).