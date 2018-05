Portogallo:veto presidente legge transgender su cambio sesso Rebelo de Sousa chiede parere medico per minori fra 16 e 18 anni

(ANSAmed) - MADRID, 10 MAG - Il presidente portoghese Marcelo Rebeklo de Sousa ha posto il proprio veto alla legge transgender approvata dal parlamento di Lisbona per facilitare il cambiamento di sesso senza che sia necessario un rapporto medico, chiedendo una revisione della norma che riguarda i minori fra 16 e 18 anni.



Rebelo de Sousa ha rinviato la legge al parlamento chiedendo che venga modificata prevedendo un parere medico obbligatorio prima di procedere a interventi su minori. La legge autorizza i cambiamenti di genere a partire dai 16 anni. In una nota Rebelo de Susa ha indicato che sarebbe "ragionevole" esigere un parere medico per i minori che chiedono il cambiamento di sesso.(ANSAmed).