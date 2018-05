ANSAmed - Agenda settimanale dal 14 al 20 maggio

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Questi i principali eventi di interesse per l'area euromediterranea previsti dal 14 al 20 maggio 2018: LUNEDI' 14 MAGGIO BRUXELLES - Ue, Consiglio di Associazione Ue-Algeria, con l'Alto rappresentante della Politica estera Federica Mogherini CANNES - Festival Internazionale del Cinema (fino al 20) FIRENZE - Palazzo Vecchio, convegno su Tunisia, un faro nel Mediterraneo ROMA - Settimana della cultura palestinese (fino al 20) PALERMO - Settimana dei migranti, per costruire inclusione ed integrazione (fino al 20) ASTANA (KAZAKHSTAN) - Ripresa dei colloqui sulla Siria (anche il 15) TUNISI - The Africa Blockchain Summit su impatto delle valute virtuali sull'economia africana MARTEDI' 15 MAGGIO ROMA - MAXXI, inaugurazione della mostra Tel Aviv, the white city BRUXELLES - Ue, Consiglio di Associazione Ue-Tunisia, con l'Alto rappresentante della Politica estera Federica Mogherini RAMALLAH/GAZA - Anniversario della Nakba (catastrofe in arabo), l'esodo di 760.000 palestinesi dalle terre diventate parte dello Stato di Israele NOVI SAD (SERBIA)- Fiera internazionale dell'agricoltura (fino al 21) MERCOLEDI' 16 MAGGIO VICENZA - II International security forum (fino al 18) SOFIA - Ue, vertice Ue-Balcani occidentali, con il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker e l'Alto rappresentante della Politica estera Federica Mogherini MADRID - Teatro Real, prima versione scenica di 'Die Soldaten', opera unica di Ernd Alois Zimmermann GIOVEDI' 17 MAGGIO Nulla da segnalare VENERDI' 18 MAGGIO Nulla da segnalare SABATO 19 MAGGIO ROMA - Palladium, concerto Orchestra sinfonica Roma diretto dal maestro egiziano Ahmed El Saedi DOMENICA 20 MAGGIO Nulla da segnalare.



(ANSAmed).