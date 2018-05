ANSAmed - Oggi nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 11 MAG - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per oggi: BISERTA (TUNISIA) - Inaugurazione dello stabilimento Sideralba Maghreb specializzata nella produzione di acciaio.



ROMA - Hotel parco dei Principi - ore 9. Conferenza Osce contro il terrorismo dal titolo 'The reverse flow of foreign terrorist fighters: challenges for the Osce area and beyond.



FIRENZE - Ue, ' The State of the Union', organizzata dall'Istituto universitario europeo con il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker e l'Alto commissario Federica Mogherini.



CANNES - Festival Internazionale del Cinema (fino al 20).



(ANSAmed).