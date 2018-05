Balcani: Fabrizi, 'naturale' integrazione regione nella Ue Capo delegazione in Serbia, investimento sicurezza e prosperita'

(ANSAmed) - BELGRADO, 11 MAG - Per il capo della delegazione Ue a Belgrado Sem Fabrizi, l'integrazione dei Balcani occidentali nell'Unione europea e' un fatto 'naturale' che rappresenta un investimento geopolitico non solo in termini di sicurezza ma anche di benessere e di rapporti politici. Parlando a una conferenza, Fabrizi ha detto che la strategia di allargamento della Ue ai Balcani occidentali e' diretta a rafforzare la cooperazione regionale e i rapporti di buon vicinato. E con riferimento alla neutralita' militare della Serbia, il diplomatico italiano ha osservato che l'adesione alla Ue non significa adesione anche alla Nato. Vi sono Paesi membri dell'Unione europea, ha detto, che non fanno parte dell'Alleanza atlantica. E' importante, per Fabrizi, che Serbia e Nato abbiano una buona e solida collaborazione. Il presidente dell'Assemblea parlamentare della Nato Paolo Alli, intervenuto anch'egli alla conferenza di Belgrado, ha detto da parte sua che l'Europa non sara' completa senza la piena integrazione dei Balcani. Alli ha sottolineato il grande contributo dato dalla Serbia alla stabilita' dei Balcani. "La stabilita' nei Balcani e' cruciale per la stabilita' dell'intera Europa, e noi vediamo che un grande contributo a cio' viene dalla Serbia", ha detto Alli. (ANSAmed)