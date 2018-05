ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 14 MAG - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: RAMALLAH/GAZA - Anniversario della Nakba (catastrofe in arabo), l'esodo di 760.000 palestinesi dalle terre diventate parte dello Stato di Israele ROMA - MAXXI, inaugurazione della mostra Tel Aviv, The White City BRUXELLES - Ue, Consiglio di Associazione Ue-Tunisia, con l'Alto rappresentante della Politica estera Federica Mogherini NOVI SAD (SERBIA)- Fiera internazionale dell'agricoltura (fino al 21). (ANSAmed).