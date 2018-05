Gaza: Lega araba, il mondo fermi questo massacro Vicesegretario chiede 'intervento internazionale urgente'

(ANSAmed) - IL CAIRO, 14 MAG - Il segretario generale aggiunto della Lega araba con delega per la questione palestinese e i territori occupati, Said Abou Ali, "ha fatto appello a un intervento internazionale urgente per fermare l'orribile massacro perpetrato dalle forze di occupazione israeliane contro i palestinesi, in particolare nella Striscia di Gaza". Lo riferisce una nota diffusa al Cairo.



Inoltre, "la Lega araba ha annunciato la tenuta di una "sezione straordinaria" del proprio consiglio "a livello di rappresentanti permanenti", mercoledì sotto la direzione dell'Arabia Saudita, "per esaminare i mezzi con cui far fronte alla decisione degli Stati Uniti di trasferire la propria ambasciata a Gerusalemme", annuncia il comunicato dell'Organizzazione dei Paesi arabi. Gerusalemme Est è "una parte inseparabile dei territori palestinesi occupati nel 1967" e "questa verità non può essere cambiata attraverso una decisione ingiusta". Aboul-Gheit ha dichiarato che "è una vergogna vedere Paesi unirsi agli Stati Uniti e a Israele nelle celebrazioni in occasione del trasferimento a Gerusalemme" dell'ambasciata Usa. (ANSAmed)