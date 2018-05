Italia-Serbia: lotta comune a terrorismo,droga, criminalita' Colloquio ambasciatore Lo Cascio con ministro interno Stefanovic

(ANSAmed) - BELGRADO, 14 MAG - L'ottimo stato della collaborazione fra i servizi di polizia di Italia e Serbia e le prospettive di un suo ulteriore rafforzamento sono stati al centro di un colloquio che l'ambasciatore d'Italia a Belgrado, Carlo Lo Cascio, ha avuto oggi con il vicepremier e ministro dell'interno serbo Nebojsa Stefanovic. Come ha riferito il ministero in un comunicato, nell'incontro e' stato constatato che vi e' spazio per una intensificazione della cooperazione in particolare nella lotta comune al terrorismo, all'immigrazione illegale, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata.



L'ambasciatore Lo Cascio, ha aggiunto il comunicato, ha ribadito il pieno sostegno dell'Italia al processo di integrazione europea della Serbia, elogiando l'adozione da parte di Belgrado di numerose leggi conformi agli standard dell'Unione europea. (ANSAmed).