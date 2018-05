Trump, 'Gerusalemme è la capitale di Israele' Netanyahu a Trump, grazie per aver mantenuto promessa

(ANSA) - NEW YORK, 14 MAG - "La capitale di Israele è Gerusalemme. Israele, come ogni stato sovrano, ha il diritto di determinare la sua capitale": lo ha detto Donald Trump nel video messaggio inviato per la cerimonia di apertura dell'ambasciata Usa a Gerusalemme.



"Non abbiamo migliori amici al mondo che gli Usa", gli ha risposto il premier israeliano, Benyamin Netanyahu, alla cerimonia. "Grazie per aver avuto il coraggio di mantenere la promessa", ha aggiunto rivolgendosi alla delegazione Usa e al presidente Trump. "Ricordate questo momento, questa è storia. Il Paese più potente del mondo oggi ha aperto a Gerusalemme la sua ambasciata. Eravamo a Gerusalemme e - ha proseguito tra gli applausi - siamo qui per restarci".



Ivanka Trump, assieme al segretario al tesoro David Mnuchin, ha scoperto la targa che indica l'ambasciata Usa a Gerusalemme e ha dato il benvenuto "ufficialmente e per la prima volta alla missione diplomatica americana a Gerusalemme, capitale di Israele". (ANSA).