Spagna:ministro esteri a Rabat per approfondire cooperazione Aumento pressione migratoria da Marocco in agenda colloqui

(ANSAmed) - MADRID, 15 MAG - La cooperazione nelle politiche di immigrazione, la lotta al terrorismo dell'Isis e lo sviluppo dei rapporti commerciali saranno al centro dell'incontro, domani a Rabat, fra il ministro spagnolo per gli affari esteri e la cooperazione, Alfredo Dastis, con il suo omologo marocchino, Nasser Bourita. Ne danno notizia fonti diplomatiche. L'aumento della pressione migratoria del paese magrebino sarà una delle questioni affrontate nei colloqui, assieme a quella relative al fondo fiduciario della Ue per radicare la popolazione africana nei paesi d'origine. Gli sviluppi delle relazioni commerciali - che vedono la Spagna primo socio commerciale del Marocco, e il paese magrebino promo socio extracomunitario di Madrid, dopo gli Stati Uniti - e di quelle culturali, sono gli altri punti nell'agenda dell'incontro.



Assieme alla ricerca di una data per la visita di Stato del re Felipe VI al paese vicino, inizialmente fissata nel gennaio scorso e, poi, rinviata per un intervento chirurgico al quale re Mohamed VI si è sottoposto a febbraio. (ANSAmed)