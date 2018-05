Balcani: presidente serbo Vucic a Sofia con leader Ppe Daul Incontri e colloqui a vigilia vertice Ue con Paesi regione

(ANSAmed) - BELGRADO, 16 MAG - Il presidente serbo, Aleksandar Vucic, è da oggi a Sofia, dove da domani parteciperà al vertice Ue-Balcani occidentali, organizzato dalla presidenza bulgara dell'Unione europea.



Come riferiscono i media serbi Vucic - che è leader del Partito del progresso serbo (Sns, conservatore), forza di maggioranza al governo a Belgrado - subito dopo il suo arrivo a Sofia ha incontrato il presidente del Partito popolare europeo (Ppe) Joseph Daul.



In giornata ha in programma una serie di incontri bilaterali con altri leader europei e prenderà parte alla prevista riunione del Ppe. Vucic vedrà in particolare il cancelliere austriaco Sebastian Kurz e il direttore della Banca mondiale Kristalina Gheorghieva.



In interviste concesse nelle ultime ore a vari organi di stampa internazionali, il presidente serbo ha ribadito la determinazione di Belgrado a proseguire sulla strada dell'integrazione nella Ue, e di andare avanti nel dialogo facilitato dalla Ue per arrivare alla normalizzazione dei rapporti con Pristina e a una possibile soluzione del problema del Kosovo, a suo avviso l'unico serio ostacolo che resta nel cammino della Serbia verso l'integrazione nell'Unione europea.



(ANSAmed).