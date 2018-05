Catalogna: Madrid pronta a dialogo 'nel quadro della legge'

BARCELLONA - Il ministro della giustizia spagnolo, Rafael Català, ha dichiarato a Barcellona la "disponibilità assoluta" del governo di Madrid a dialogare con il nuovo presidente catalano, Quim Torra, "nel quadro della legge".



Le dichiarazioni di Català intervengono poco prima della cerimonia di insediamento del neo-presidente indipendentista catalano, che Torra ha voluto "sobria e rapida" per sottolineare il momento "grave ed eccezionale", con il Govern precedente in carcere a Madrid o in esilio.