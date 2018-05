Croazia, campagna contro Convenzione Istanbul violenza donne Raccolta firme per referendum abrogativo ratifica documento

(ANSAmed) - ZAGABRIA, 17 MAG - In Croazia una coalizione di gruppi di destra e organizzazioni vicine alla Chiesa cattolica ha lanciato un'iniziativa di raccolta firme per un referendum abrogativo della ratifica della Convezione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Il mese scorso, tra aspre polemiche, divisioni nella maggioranza governativa, una ferma opposizione della Chiesa cattolica e una serie di proteste di piazza, il Parlamento croato ha ratificato la Convezione con una larga maggioranza. La Chiesa cattolica e organizzazioni di destra hanno manifestato una dura e continua opposizione alla ratifica del documento sostenendo che tramite la protezione delle donne dalla violenza si vuole introdurre nella legislazione croata il concetto di "genere", differente da quello del sesso biologico, fatto inaccettabile per questi gruppi. A loro avviso la legalizzazione del concetto di genere apre le porte a pericolosi esperimenti culturali nell'educazione pubblica e nella sanità, contrari ai valori tradizionali del popolo croato. Non essendo riusciti a impedirne la ratifica, le destre hanno lanciato l'iniziativa per un referendum che mira a revocare la ratifica del documento. Per riuscire, l'iniziativa referendaria deve raccogliere in due settimane le firme del 10 per cento degli aventi diritto al voto, ovvero 380 mila firme. (ANSAmed).